Ohjelmistoinsinööri korvaus in Prague Metropolitan Area Alteryx:ssa on yhteensä CZK 1.86M per year Senior Software Engineer -tasolla. yearittainen mediaanikorvaus in Prague Metropolitan Area on yhteensä CZK 2.02M. Katso Alteryx:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/30/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
Associate Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Senior Software Engineer
CZK 1.86M
CZK 1.58M
CZK 177K
CZK 105K
Lead Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
|Palkkoja ei löytynyt
33.3%
V 1
33.3%
V 2
33.4%
V 3
Alteryx-yhtiössä RSUs noudattavat 3 vuoden ansaintaaikataulua:
33.3% ansaitsee 1st-V (33.30% vuosittain)
33.3% ansaitsee 2nd-V (33.30% vuosittain)
33.4% ansaitsee 3rd-V (33.40% vuosittain)
