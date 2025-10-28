Ohjelmistosuunnittelija korvaus in India Alteryx:ssa vaihtelee ₹2.27M per year Associate Software Engineer -tasolta ₹7.01M per year Lead Software Engineer -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in India on yhteensä ₹4.21M. Katso Alteryx:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/28/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
Associate Software Engineer
₹2.27M
₹1.83M
₹260K
₹182K
Software Engineer
₹3.43M
₹2.65M
₹542K
₹237K
Senior Software Engineer
₹5.97M
₹4.6M
₹1.14M
₹227K
Lead Software Engineer
₹7.01M
₹5.88M
₹769K
₹359K
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
33.3%
V 1
33.3%
V 2
33.4%
V 3
Alteryx-yhtiössä RSUs noudattavat 3 vuoden ansaintaaikataulua:
33.3% ansaitsee 1st-V (33.30% vuosittain)
33.3% ansaitsee 2nd-V (33.30% vuosittain)
33.4% ansaitsee 3rd-V (33.40% vuosittain)
