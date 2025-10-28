Yritysluettelo
Alteryx
Alteryx Myynti-insinööri Palkat

Katso Alteryx:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/28/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$166K - $193K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$153K$166K$193K$214K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Ansaintaaikataulu

33.3%

V 1

33.3%

V 2

33.4%

V 3

Osaketyyppi
RSU

Alteryx-yhtiössä RSUs noudattavat 3 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 33.3% ansaitsee 1st-V (33.30% vuosittain)

  • 33.3% ansaitsee 2nd-V (33.30% vuosittain)

  • 33.4% ansaitsee 3rd-V (33.40% vuosittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Myynti-insinööri roolille yrityksessä Alteryx in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $214,200. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Alteryx Myynti-insinööri roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $153,000.

