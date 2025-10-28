Yritysluettelo
Alteryx
Alteryx Projektipäällikkö Palkat

Projektipäällikkö mediaanikorvaus in United States Alteryx:ssa on yhteensä $189K per year. Katso Alteryx:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/28/2025

Mediaanipalkka
Alteryx
Project Manager
Yhteensä vuodessa
$189K
Taso
Peruspalkka
$165K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$24K
Vuotta yrityksessä
2-4 Vuotta
Vuotta kokemusta
11+ Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Alteryx?
Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Ansaintaaikataulu

33.3%

V 1

33.3%

V 2

33.4%

V 3

Osaketyyppi
RSU

Alteryx-yhtiössä RSUs noudattavat 3 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 33.3% ansaitsee 1st-V (33.30% vuosittain)

  • 33.3% ansaitsee 2nd-V (33.30% vuosittain)

  • 33.4% ansaitsee 3rd-V (33.40% vuosittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Projektipäällikkö roolille yrityksessä Alteryx in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $274,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Alteryx Projektipäällikkö roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $184,500.

Muut resurssit