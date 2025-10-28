Yritysluettelo
Alteryx
Alteryx Tuotepäällikkö Palkat

Katso Alteryx:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/28/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

CZK 1.53M - CZK 1.82M
Czech Republic
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
CZK 1.42MCZK 1.53MCZK 1.82MCZK 1.94M
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Ansaintaaikataulu

33.3%

V 1

33.3%

V 2

33.4%

V 3

Osaketyyppi
RSU

Alteryx-yhtiössä RSUs noudattavat 3 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 33.3% ansaitsee 1st-V (33.30% vuosittain)

  • 33.3% ansaitsee 2nd-V (33.30% vuosittain)

  • 33.4% ansaitsee 3rd-V (33.40% vuosittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Tuotepäällikkö roolille yrityksessä Alteryx in Czech Republic on vuosittainen kokonaiskorvaus CZK 1,939,511. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Alteryx Tuotepäällikkö roolille in Czech Republic ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on CZK 1,416,686.

