Henkilöstöhallinto keskimääräinen kokonaiskorvaus in United States Alteryx:ssa vaihtelee $173K ja $237K per year välillä. Katso Alteryx:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/28/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$186K - $224K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$173K$186K$224K$237K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Ansaintaaikataulu

33.3%

V 1

33.3%

V 2

33.4%

V 3

Osaketyyppi
RSU

Alteryx-yhtiössä RSUs noudattavat 3 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 33.3% ansaitsee 1st-V (33.30% vuosittain)

  • 33.3% ansaitsee 2nd-V (33.30% vuosittain)

  • 33.4% ansaitsee 3rd-V (33.40% vuosittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Henkilöstöhallinto roolille yrityksessä Alteryx in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $236,640. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Alteryx Henkilöstöhallinto roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $173,400.

