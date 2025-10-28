Yritysluettelo
Asiakasmenestys keskimääräinen kokonaiskorvaus in India Alteryx:ssa vaihtelee ₹2.1M ja ₹2.99M per year välillä. Katso Alteryx:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/28/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

₹2.4M - ₹2.81M
India
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
₹2.1M₹2.4M₹2.81M₹2.99M
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Ansaintaaikataulu

33.3%

V 1

33.3%

V 2

33.4%

V 3

Osaketyyppi
RSU

Alteryx-yhtiössä RSUs noudattavat 3 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 33.3% ansaitsee 1st-V (33.30% vuosittain)

  • 33.3% ansaitsee 2nd-V (33.30% vuosittain)

  • 33.4% ansaitsee 3rd-V (33.40% vuosittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Asiakasmenestys roolille yrityksessä Alteryx in India on vuosittainen kokonaiskorvaus ₹2,991,697. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Alteryx Asiakasmenestys roolille in India ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₹2,096,745.

