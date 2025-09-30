Yritysluettelo
ALTEN Ohjelmistoinsinööri Palkat sijainnissa Italy

Ohjelmistoinsinööri korvaus in Italy ALTEN:ssa vaihtelee €27.5K per year Software Engineer I -tasolta €36.6K per year Senior Software Engineer -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Italy on yhteensä €30.3K. Katso ALTEN:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/30/2025

Keskiarvo Palkitseminen Taso
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
Software Engineer I
(Lähtötaso)
€27.5K
€27.5K
€0
€0
Software Engineer II
€33K
€33K
€0
€0
Senior Software Engineer
€36.6K
€36.6K
€0
€0
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä ALTEN?

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistoinsinööri roolille yrityksessä ALTEN in Italy on vuosittainen kokonaiskorvaus €36,566. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä ALTEN Ohjelmistoinsinööri roolille in Italy ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on €30,296.

