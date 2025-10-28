Yritysluettelo
ALTEN
ALTEN Ohjelmistosuunnittelija Palkat

Ohjelmistosuunnittelija korvaus in Italy ALTEN:ssa vaihtelee €26.8K per year Software Engineer I -tasolta €35.7K per year Senior Software Engineer -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Italy on yhteensä €29.6K. Katso ALTEN:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/28/2025

Keskiarvo Palkitseminen Taso
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
Software Engineer I
(Lähtötaso)
€26.8K
€26.8K
€0
€0
Software Engineer II
€32.2K
€32.2K
€0
€0
Senior Software Engineer
€35.7K
€35.7K
€0
€0
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä ALTEN?

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistosuunnittelija roolille yrityksessä ALTEN in Italy on vuosittainen kokonaiskorvaus €35,701. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä ALTEN Ohjelmistosuunnittelija roolille in Italy ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on €29,580.

Muut resurssit