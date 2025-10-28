Ohjelmistosuunnittelija korvaus in Italy ALTEN:ssa vaihtelee €26.8K per year Software Engineer I -tasolta €35.7K per year Senior Software Engineer -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Italy on yhteensä €29.6K. Katso ALTEN:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/28/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
Software Engineer I
€26.8K
€26.8K
€0
€0
Software Engineer II
€32.2K
€32.2K
€0
€0
Senior Software Engineer
€35.7K
€35.7K
€0
€0
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
|Palkkoja ei löytynyt
