  • Palkat
  • Datatieteilijä

  • Kaikki Datatieteilijä -palkat

ALTEN Datatieteilijä Palkat

Datatieteilijä mediaanikorvaus in Canada ALTEN:ssa on yhteensä CA$113K per year. Katso ALTEN:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/28/2025

Mediaanipalkka
company icon
ALTEN
Data Scientist
Montreal, QC, Canada
Yhteensä vuodessa
CA$113K
Taso
L3
Peruspalkka
CA$113K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Vuotta yrityksessä
1 Vuosi
Vuotta kokemusta
5 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä ALTEN?
Block logo
+CA$80.8K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.8K
Verily logo
+CA$30.6K
Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Osallistu

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Datatieteilijä roolille yrityksessä ALTEN in Canada on vuosittainen kokonaiskorvaus CA$114,348. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä ALTEN Datatieteilijä roolille in Canada ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on CA$113,366.

Muut resurssit