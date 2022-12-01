Yritysluettelo
Alphawave IP
Alphawave IP Palkat

Alphawave IP:n palkka vaihtelee $50,130 kokonaiskorvauksena vuodessa Ohjelmistosuunnittelija -tehtävässä alemman pään mukaan $112,235 Tekninen ohjelmapäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Alphawave IP. Viimeksi päivitetty: 11/13/2025

Laitteistoinsinööri
Median $102K

ASIC-insinööri

Sähköinsinööri
$108K
Ohjelmapäällikkö
$90.5K

Ohjelmistosuunnittelija
$50.1K
Tekninen ohjelmapäällikkö
$112K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Alphawave IP on Tekninen ohjelmapäällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $112,235. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Alphawave IP ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $102,234.

