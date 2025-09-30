Yritysluettelo
AlphaSights
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi
    Levels FYI Logo
  • Palkat
  • Myynti

  • Kaikki Myynti -palkat

  • New York City Area

AlphaSights Myynti Palkat sijainnissa New York City Area

Myynti mediaanikorvaus in New York City Area AlphaSights:ssa on yhteensä $135K per year. Katso AlphaSights:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/30/2025

Mediaanipalkka
company icon
AlphaSights
Account Manager
New York, NY
Yhteensä vuodessa
$115K
Taso
-
Peruspalkka
$115K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Vuotta yrityksessä
4 Vuotta
Vuotta kokemusta
4 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä AlphaSights?

$160K

Saa Palkkaa, Älä Anna Huijata

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavutamme säännöllisesti 30 000$+ (joskus 300 000$+) korotuksia. Neuvottele palkkasi tai ansioluettelosi tarkistettavaksi todellisten asiantuntijoiden toimesta - rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin.

Uusimmat palkkailmoitukset
LisääLisää korvausLisää korvaus

Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Vie tiedotKatso avoimet työpaikat

Osallistu

Saa Vahvistetut Palkat sähköpostiisi

Tilaa vahvistetut Myynti tarjoukset.Saat palkitsemistietojen erittelyn sähköpostitse. Lue Lisää

Tätä sivustoa suojaa reCAPTCHA ja Googlen Tietosuojakäytäntö ja Käyttöehdot ovat voimassa.

UKK

The highest paying salary package reported for a Myynti at AlphaSights in New York City Area sits at a yearly total compensation of $150,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at AlphaSights for the Myynti role in New York City Area is $110,000.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle AlphaSights ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • OakNorth
  • Juniper Square
  • Aquent
  • Modis
  • Guild Education
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit