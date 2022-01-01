Yritysluettelo
AlphaSights Palkat

AlphaSights:n palkka vaihtelee $74,625 kokonaiskorvauksena vuodessa Markkinointi -tehtävässä alemman pään mukaan $240,790 Ohjelmistokehityspäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä AlphaSights. Viimeksi päivitetty: 8/31/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $150K

Full Stack -ohjelmistoinsinööri

Tuotesuunnittelija
Median $130K
Myynti
Median $135K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Rekrytoija
Median $80.5K
Asiakaspalvelu
$81.6K
Data-asiantuntija
$164K
Liikkeenjohdon konsultti
$119K
Markkinointi
$74.6K
Projektipäällikkö
$127K
Ohjelmistokehityspäällikkö
$241K
Pääomasijoittaja
$83.6K
Puuttuuko nimikkeesi?

Etsi kaikki palkat meidän palkkatietosivulta tai lisää palkkatietosi auttaaksesi avaamaan sivun.


UKK

The highest paying role reported at AlphaSights is Ohjelmistokehityspäällikkö at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $240,790. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at AlphaSights is $127,400.

Muut resurssit