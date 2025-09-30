Yritysluettelo
Ohjelmistoinsinööri mediaanikorvaus in Finland AlphaSense:ssa on yhteensä €72.3K per year. Katso AlphaSense:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/30/2025

Mediaanipalkka
company icon
AlphaSense
Quality Assurance (QA) Software Engineer
Helsinki, ES, Finland
Yhteensä vuodessa
€72.3K
Taso
L3
Peruspalkka
€67.6K
Stock (/yr)
€4.7K
Bonus
€0
Vuotta yrityksessä
0 Vuotta
Vuotta kokemusta
7 Vuotta
AlphaSense-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



Backend-ohjelmistoinsinööri

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistoinsinööri roolille yrityksessä AlphaSense in Finland on vuosittainen kokonaiskorvaus €107,190. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä AlphaSense Ohjelmistoinsinööri roolille in Finland ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on €65,611.

