Myynti mediaanikorvaus in United Kingdom AlphaSense:ssa on yhteensä £65.5K per year. Katso AlphaSense:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/27/2025

Mediaanipalkka
company icon
AlphaSense
Sales Development Representative
London, EN, United Kingdom
Yhteensä vuodessa
£45.4K
Taso
-
Peruspalkka
£45.4K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£0
Vuotta yrityksessä
0 Vuotta
Vuotta kokemusta
10 Vuotta
Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Katso avoimet työpaikat

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

AlphaSense-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Myynti roolille yrityksessä AlphaSense in United Kingdom on vuosittainen kokonaiskorvaus £107,654. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä AlphaSense Myynti roolille in United Kingdom ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on £45,377.

