AlphaSense Tuotepäällikkö Palkat sijainnissa New York City Area

Tuotepäällikkö mediaanikorvaus in New York City Area AlphaSense:ssa on yhteensä $170K per year. Katso AlphaSense:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/30/2025

Mediaanipalkka
company icon
AlphaSense
Product Manager
New York, NY
Yhteensä vuodessa
$170K
Taso
Product Manager
Peruspalkka
$150K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$20K
Vuotta yrityksessä
4 Vuotta
Vuotta kokemusta
5 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä AlphaSense?

$160K

Uusimmat palkkailmoitukset
LisääLisää korvausLisää korvaus

Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Vie tiedotKatso avoimet työpaikat
Harjoittelupalkat

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

AlphaSense-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Tuotepäällikkö roolille yrityksessä AlphaSense in New York City Area on vuosittainen kokonaiskorvaus $215,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä AlphaSense Tuotepäällikkö roolille in New York City Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $170,000.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle AlphaSense ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

