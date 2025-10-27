Yritysluettelo
AlphaSense
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi
  • Palkat
  • Talousanalyytikko

  • Kaikki Talousanalyytikko -palkat

AlphaSense Talousanalyytikko Palkat

Talousanalyytikko keskimääräinen kokonaiskorvaus in India AlphaSense:ssa vaihtelee ₹582K ja ₹815K per year välillä. Katso AlphaSense:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/27/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

₹630K - ₹733K
India
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
₹582K₹630K₹733K₹815K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

AlphaSense-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Talousanalyytikko roolille yrityksessä AlphaSense in India on vuosittainen kokonaiskorvaus ₹814,716. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä AlphaSense Talousanalyytikko roolille in India ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₹581,940.

