AlphaGrep Securities
AlphaGrep Securities Datatieteilijä Palkat

Datatieteilijä mediaanikorvaus in India AlphaGrep Securities:ssa on yhteensä ₹9.41M per year. Katso AlphaGrep Securities:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/27/2025

Mediaanipalkka
company icon
AlphaGrep Securities
Data Scientist
Bengaluru, KA, India
Yhteensä vuodessa
₹9.41M
Taso
L4
Peruspalkka
₹9.41M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Vuotta yrityksessä
0 Vuotta
Vuotta kokemusta
1 Vuosi
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä AlphaGrep Securities?
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.73M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Datatieteilijä roolille yrityksessä AlphaGrep Securities in India on vuosittainen kokonaiskorvaus ₹13,068,538. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä AlphaGrep Securities Datatieteilijä roolille in India ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₹9,407,029.

