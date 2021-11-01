Yritysluettelo
AlphaGrep Securities
AlphaGrep Securities Palkat

AlphaGrep Securities:n palkka vaihtelee $23,256 kokonaiskorvauksena vuodessa Rekrytoija -tehtävässä alemman pään mukaan $126,120 Talousanalyytikko -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä AlphaGrep Securities. Viimeksi päivitetty: 11/13/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Ohjelmistosuunnittelija
Median $83.7K
Datatieteilijä
Median $108K
Talousanalyytikko
Median $126K

Rekrytoija
$23.3K
Ohjelmistokehityspäällikkö
$97.2K
Puuttuuko nimikkeesi?

Etsi kaikki palkat meidän palkkatietosivulta tai lisää palkkatietosi auttaaksesi avaamaan sivun.


UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä AlphaGrep Securities on Talousanalyytikko vuosittaisella kokonaiskorvauksella $126,120. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä AlphaGrep Securities ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $97,160.

