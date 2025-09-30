Ohjelmistoinsinööri korvaus in India Allstate:ssa vaihtelee ₹984K per year B1 -tasolta ₹2.33M per year B2 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in India on yhteensä ₹1.58M. Katso Allstate:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/30/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
A1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
A2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
B1
₹984K
₹976K
₹0
₹7.5K
B2
₹2.33M
₹2.22M
₹0
₹108K
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
|Palkkoja ei löytynyt
