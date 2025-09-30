Yritysluettelo
Allstate
Allstate Aktuaari Palkat sijainnissa Greater Chicago Area

Aktuaari korvaus in Greater Chicago Area Allstate:ssa on yhteensä $90K per year Analyst -tasolla. yearittainen mediaanikorvaus in Greater Chicago Area on yhteensä $105K. Katso Allstate:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/30/2025

Keskiarvo Palkitseminen Taso
Lisää korvausVertaa tasoja
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
Analyst
$90K
$90K
$0
$0
Consultant
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Consultant
$ --
$ --
$ --
$ --
Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Näytä 3 Lisää tasoja


Uusimmat palkkailmoitukset


Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Aktuaari roolille yrityksessä Allstate in Greater Chicago Area on vuosittainen kokonaiskorvaus $189,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Allstate Aktuaari roolille in Greater Chicago Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $105,000.

