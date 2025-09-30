Yritysluettelo
Allstate Aktuaari Palkat sijainnissa Canada

Aktuaari mediaanikorvaus in Canada Allstate:ssa on yhteensä CA$74.6K per year. Katso Allstate:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/30/2025

Mediaanipalkka
company icon
Allstate
Actuarial Analyst
Markham, ON, Canada
Yhteensä vuodessa
CA$74.6K
Taso
L1
Peruspalkka
CA$74.6K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Vuotta yrityksessä
1 Vuosi
Vuotta kokemusta
1 Vuosi
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Allstate?

CA$226K

Uusimmat palkkailmoitukset
LisääLisää korvausLisää korvaus

Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
UKK

ለAktuaari በAllstate in Canada የሪፖርት ተደርጎ ከፍተኛ ክፍያ የተደረገው ፓኬጅ የCA$191,343 ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ ደርሷል። ይህ መሰረታዊ ደመወዝ እንዲሁም ማንኛውም ሊኖር የሚችል አክሲዮን ክፍያ እና ቦነሶችን ያካትታል።
በAllstate ለAktuaari ሚና in Canada የተሪፖርት ሆነ አማካይ ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ CA$74,613 ነው።

