Alloy
Alloy Myynti-insinööri Palkat

Myynti-insinööri keskimääräinen kokonaiskorvaus in United States Alloy:ssa vaihtelee $160K ja $234K per year välillä. Katso Alloy:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/21/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$184K - $210K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$160K$184K$210K$234K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

$160K

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
Options

Alloy-yhtiössä Options noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)

10 years post-termination exercise window.



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Myynti-insinööri roolille yrityksessä Alloy in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $233,640. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Alloy Myynti-insinööri roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $160,380.

