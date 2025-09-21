Yritysluettelo
Allianz
Allianz Tuotepäällikkö Palkat

Tuotepäällikkö mediaanikorvaus in Germany Allianz:ssa on yhteensä €86.4K per year. Katso Allianz:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/21/2025

Mediaanipalkka
company icon
Allianz
Product Manager
Munich, BY, Germany
Yhteensä vuodessa
€86.4K
Taso
L3
Peruspalkka
€83.6K
Stock (/yr)
€2.8K
Bonus
€0
Vuotta yrityksessä
3 Vuotta
Vuotta kokemusta
5 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Allianz?

€142K

UKK

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Tuotepäällikkö la Allianz in Germany ajunge la o compensație totală anuală de €90,656. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Allianz pentru rolul de Tuotepäällikkö in Germany este €83,613.

Muut resurssit