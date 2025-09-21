Yritysluettelo
Allianz
Allianz Data-asiantuntija Palkat

Data-asiantuntija mediaanikorvaus in United Kingdom Allianz:ssa on yhteensä £47.9K per year. Katso Allianz:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/21/2025

Mediaanipalkka
company icon
Allianz
Data Scientist
London, EN, United Kingdom
Yhteensä vuodessa
£47.9K
Taso
Senior Data Scientist
Peruspalkka
£47.9K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£0
Vuotta yrityksessä
0-1 Vuotta
Vuotta kokemusta
2-4 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Allianz?

£121K

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Data-asiantuntija roolille yrityksessä Allianz in United Kingdom on vuosittainen kokonaiskorvaus £67,711. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Allianz Data-asiantuntija roolille in United Kingdom ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on £47,344.

