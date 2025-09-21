Yritysluettelo
Allianz
Allianz Liiketoiminta-analyytikko Palkat

Liiketoiminta-analyytikko mediaanikorvaus in Germany Allianz:ssa on yhteensä €67.9K per year.

Mediaanipalkka
company icon
Allianz
Business Analyst
Munich, BY, Germany
Yhteensä vuodessa
€67.9K
Taso
Mid
Peruspalkka
€63.9K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€4K
Vuotta yrityksessä
1 Vuosi
Vuotta kokemusta
3 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Allianz?

€142K

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Liiketoiminta-analyytikko roolille yrityksessä Allianz in Germany on vuosittainen kokonaiskorvaus €82,762. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Allianz Liiketoiminta-analyytikko roolille in Germany ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on €66,799.

