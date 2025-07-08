Yritysluettelo
ALLEN Career Institute
ALLEN Career Institute Palkat

ALLEN Career Institute:n palkka vaihtelee $20,997 kokonaiskorvauksena vuodessa Ohjelmistoinsinööri -tehtävässä alemman pään mukaan $83,681 Tuotesuunnittelija -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä ALLEN Career Institute. Viimeksi päivitetty: 8/31/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $21K
Tuotesuunnittelija
$83.7K
Tuotepäällikkö
$55.2K

UKK

The highest paying role reported at ALLEN Career Institute is Tuotesuunnittelija at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $83,681. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ALLEN Career Institute is $55,215.

Muut resurssit