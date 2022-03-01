Lataa sovellus
← Yritysluettelo
Alkira
Työskenteletkö täällä?
Lunasta yrityksesi
Yleiskatsaus
Palkat
Edut
Työpaikat
Uusi
Keskustelu
Alkira Edut
Lisää edut
Vertaa
Vakuutus, terveys ja hyvinvointi
Dental Insurance
Health Insurance
Vision Insurance
PTO (Vacation / Personal Days)
Health Savings Account (HSA)
Talous ja eläke
401k
Flexible Spending Account (FSA)
Edut ja alennukset
Learning and Development
Liikenne
Transport allowance
Näytä tiedot taulukkona
Alkira Edut ja lisäedut
Etu
Kuvaus
Dental Insurance
Offered by employer
Health Insurance
Offered by employer
Vision Insurance
Offered by employer
PTO (Vacation / Personal Days)
Offered by employer
401k
Offered by employer
Flexible Spending Account (FSA)
Offered by employer
Health Savings Account (HSA)
Offered by employer
Transport allowance
Offered by employer
Learning and Development
Offered by employer
