Yrityshakemisto
AlixPartners
Työskenteletkö täällä? Lunasta Yrityksesi

AlixPartners Palkat

AlixPartners:n palkkaväli vaihtelee $84,619:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Talousanalyytikko :lle alaosassa $435,750:aan Liikkeenjohdon konsultti :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä AlixPartners. Viimeksi päivitetty: 8/23/2025

$160K

Saa palkkaa, älä manipuloidu

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavuttaneet säännöllisesti 30k$+ (joskus 300k$+) korotuksia.Saa palkkasi neuvoteltua tai ansioluettelosi tarkistettua oikeiden asiantuntijoiden – rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin – toimesta.

Liikkeenjohdon konsultti
Consultant $130K
Vice President $243K
Senior Vice President $336K
Director $436K
Liiketoiminta-analyytikko
$432K
Liiketoiminnan kehittäminen
$413K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

67 18
67 18
Datatieteilijä
$101K
Talousanalyytikko
$84.6K
Henkilöstöhallinto
$199K
Projektipäällikkö
$176K
Ohjelmistoinsinööri
$191K
Tekninen ohjelmajohtaja
$221K
Puuttuuko tehtäväsi?

Hae kaikki palkat korvaussivultamme tai lisää palkkasi auttaaksesi sivun avaamisessa.


UKK

El rol con mayor salario reportado en AlixPartners es Liikkeenjohdon konsultti at the Director level con una compensación total anual de $435,750. Esto incluye el salario base, así como cualquier compensación de acciones potencial y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en AlixPartners es $210,050.

Esillä olevat työpaikat

    Ei löytynyt esillä olevia työpaikkoja AlixPartners:lle

Liittyvät yritykset

  • Two Sigma
  • Carta
  • Jump Trading
  • Five Rings
  • Quantlab
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit