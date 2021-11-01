Align Technology Palkat

Yritysluettelo
Align Technology:n palkka vaihtelee $8,645 kokonaiskorvauksena vuodessa Graafinen suunnittelija -tehtävässä alemman pään mukaan $257,280 Tietotekniikan asiantuntija (IT) -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Align Technology. Viimeksi päivitetty: 8/31/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
L6 $147K
L7 $150K

Backend-ohjelmistoinsinööri

Koneinsinööri
Median $155K
Ohjelmistokehityspäällikkö
Median $153K

Liiketoiminta-analyytikko
Median $120K
Tuotepäällikkö
Median $203K
Data-asiantuntija
Median $143K
Biolääketieteen insinööri
$79.6K
Data-analyytikko
$184K
Talousanalyytikko
$231K
Graafinen suunnittelija
$8.6K
Tietotekniikan asiantuntija (IT)
$257K
Juridiikka
$124K
Liikkeenjohdon konsultti
$142K
Markkinointi
$61.2K
Projektipäällikkö
$256K
Kyberturvallisuusanalyytikko
$101K
UX-tutkija
$126K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Align Technology on Tietotekniikan asiantuntija (IT) at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $257,280. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Align Technology ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $145,111.

