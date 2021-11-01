Yrityshakemisto
Alchemy
Työskenteletkö täällä? Lunasta Yrityksesi

Alchemy Palkat

Alchemy:n palkkaväli vaihtelee $130,650:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Liikkeenjohdon konsultti :lle alaosassa $263,675:aan Ohjelmistokehityksen päällikkö :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä Alchemy. Viimeksi päivitetty: 8/24/2025

$160K

Saa palkkaa, älä manipuloidu

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavuttaneet säännöllisesti 30k$+ (joskus 300k$+) korotuksia.Saa palkkasi neuvoteltua tai ansioluettelosi tarkistettua oikeiden asiantuntijoiden – rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin – toimesta.

Ohjelmistoinsinööri
Median $240K
Liikkeenjohdon konsultti
$131K
Tuotevastaava
$263K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

67 18
67 18
Rekrytoija
$179K
Ohjelmistokehityksen päällikkö
$264K
Käyttäjäkokemuksen tutkija
$149K
Puuttuuko tehtäväsi?

Hae kaikki palkat korvaussivultamme tai lisää palkkasi auttaaksesi sivun avaamisessa.


UKK

Korkeimmin palkattu rooli Alchemy:ssa on Ohjelmistokehityksen päällikkö at the Common Range Average level vuotuisella kokonaiskorvauksella $263,675. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Alchemy:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $209,550.

Esillä olevat työpaikat

    Ei löytynyt esillä olevia työpaikkoja Alchemy:lle

Liittyvät yritykset

  • Databricks
  • Flipkart
  • Lyft
  • Stripe
  • LinkedIn
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit