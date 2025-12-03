Alarm.com-yhtiössä RSUs noudattavat 5 vuoden ansaintaaikataulua:

20 % ansaitsee 1st - V ( 20.00 % vuosittain )

20 % ansaitsee 2nd - V ( 20.00 % vuosittain )

20 % ansaitsee 3rd - V ( 20.00 % vuosittain )

20 % ansaitsee 4th - V ( 20.00 % vuosittain )