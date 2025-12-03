Yritysluettelo
Alarm.com
Alarm.com Ohjelmistosuunnittelija Palkat

Ohjelmistosuunnittelija korvaus in United States Alarm.com:ssa vaihtelee $114K per year Software Engineer I -tasolta $179K per year Senior Software Engineer -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in United States on yhteensä $148K. Katso Alarm.com:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/3/2025

Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
Software Engineer I
(Lähtötaso)
$114K
$106K
$5.5K
$2.4K
Software Engineer II
$141K
$125K
$12.9K
$3.3K
Senior Software Engineer
$179K
$150K
$23.6K
$5.6K
Technical Lead
$ --
$ --
$ --
$ --
Harjoittelupalkat

Ansaintaaikataulu

20%

V 1

20%

V 2

20%

V 3

20%

V 4

20%

V 5

Osaketyyppi
RSU

Alarm.com-yhtiössä RSUs noudattavat 5 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 20% ansaitsee 1st-V (20.00% vuosittain)

  • 20% ansaitsee 2nd-V (20.00% vuosittain)

  • 20% ansaitsee 3rd-V (20.00% vuosittain)

  • 20% ansaitsee 4th-V (20.00% vuosittain)

  • 20% ansaitsee 5th-V (20.00% vuosittain)

0%

V 1

40%

V 2

0%

V 3

40%

V 4

20%

V 5

Osaketyyppi
RSU

Alarm.com-yhtiössä RSUs noudattavat 5 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 0% ansaitsee 1st-V (NaN% jaksoa kohti)

  • 40% ansaitsee 2nd-V (40.00% vuosittain)

  • 0% ansaitsee 3rd-V (NaN% jaksoa kohti)

  • 40% ansaitsee 4th-V (40.00% vuosittain)

  • 20% ansaitsee 5th-V (20.00% vuosittain)



Sisältyvät nimikkeet

Full-Stack ohjelmistokehittäjä

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistosuunnittelija roolille yrityksessä Alarm.com in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $222,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Alarm.com Ohjelmistosuunnittelija roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $145,000.

