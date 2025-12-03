Data-analyytikko keskimääräinen kokonaiskorvaus in United States Alarm.com:ssa vaihtelee $62.3K ja $88.9K per year välillä. Katso Alarm.com:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/3/2025
Keskimääräinen kokonaiskorvaus
20%
V 1
20%
V 2
20%
V 3
20%
V 4
20%
V 5
Alarm.com-yhtiössä RSUs noudattavat 5 vuoden ansaintaaikataulua:
20% ansaitsee 1st-V (20.00% vuosittain)
20% ansaitsee 2nd-V (20.00% vuosittain)
20% ansaitsee 3rd-V (20.00% vuosittain)
20% ansaitsee 4th-V (20.00% vuosittain)
20% ansaitsee 5th-V (20.00% vuosittain)
0%
V 1
40%
V 2
0%
V 3
40%
V 4
20%
V 5
Alarm.com-yhtiössä RSUs noudattavat 5 vuoden ansaintaaikataulua:
0% ansaitsee 1st-V (NaN% jaksoa kohti)
40% ansaitsee 2nd-V (40.00% vuosittain)
0% ansaitsee 3rd-V (NaN% jaksoa kohti)
40% ansaitsee 4th-V (40.00% vuosittain)
20% ansaitsee 5th-V (20.00% vuosittain)
