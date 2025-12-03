Yritysluettelo
Alarm.com
Alarm.com Data-analyytikko Palkat

Data-analyytikko keskimääräinen kokonaiskorvaus in United States Alarm.com:ssa vaihtelee $62.3K ja $88.9K per year välillä. Katso Alarm.com:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/3/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$71.4K - $83.6K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$62.3K$71.4K$83.6K$88.9K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Ansaintaaikataulu

20%

V 1

20%

V 2

20%

V 3

20%

V 4

20%

V 5

Osaketyyppi
RSU

Alarm.com-yhtiössä RSUs noudattavat 5 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 20% ansaitsee 1st-V (20.00% vuosittain)

  • 20% ansaitsee 2nd-V (20.00% vuosittain)

  • 20% ansaitsee 3rd-V (20.00% vuosittain)

  • 20% ansaitsee 4th-V (20.00% vuosittain)

  • 20% ansaitsee 5th-V (20.00% vuosittain)

0%

V 1

40%

V 2

0%

V 3

40%

V 4

20%

V 5

Osaketyyppi
RSU

Alarm.com-yhtiössä RSUs noudattavat 5 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 0% ansaitsee 1st-V (NaN% jaksoa kohti)

  • 40% ansaitsee 2nd-V (40.00% vuosittain)

  • 0% ansaitsee 3rd-V (NaN% jaksoa kohti)

  • 40% ansaitsee 4th-V (40.00% vuosittain)

  • 20% ansaitsee 5th-V (20.00% vuosittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Data-analyytikko roolille yrityksessä Alarm.com in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $88,920. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Alarm.com Data-analyytikko roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $62,320.

Muut resurssit

