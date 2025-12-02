Yritysluettelo
AkzoNobel
AkzoNobel Hallinnollinen assistentti Palkat

Hallinnollinen assistentti keskimääräinen kokonaiskorvaus in Taiwan AkzoNobel:ssa vaihtelee NT$691K ja NT$943K per year välillä. Katso AkzoNobel:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/2/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$24.1K - $29.1K
Taiwan
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$22.5K$24.1K$29.1K$30.7K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Mitkä ovat uraportaat yhtiössä AkzoNobel?

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Hallinnollinen assistentti roolille yrityksessä AkzoNobel in Taiwan on vuosittainen kokonaiskorvaus NT$943,320. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä AkzoNobel Hallinnollinen assistentti roolille in Taiwan ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on NT$691,226.

Muut resurssit

