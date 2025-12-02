Yritysluettelo
Ratkaisuarkkitehti keskimääräinen kokonaiskorvaus in Poland Akveo:ssa vaihtelee PLN 263K ja PLN 359K per year välillä. Katso Akveo:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/2/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$76.4K - $92.4K
Poland
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$71.4K$76.4K$92.4K$97.4K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Korkein ilmoitettu palkkaus Ratkaisuarkkitehti roolille yrityksessä Akveo in Poland on vuosittainen kokonaiskorvaus PLN 358,677. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Akveo Ratkaisuarkkitehti roolille in Poland ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on PLN 262,823.

