Akveo Palkat

Akveo:n palkkaväli vaihtelee $27,175:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Rekrytoija :lle alaosassa $84,420:aan Ratkaisuarkkitehti :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä Akveo. Viimeksi päivitetty: 8/21/2025

$160K

Tuotesuunnittelun päällikkö
$58.4K
Rekrytoija
$27.2K
Ohjelmistoinsinööri
$60.3K

Ratkaisuarkkitehti
$84.4K
UKK

The highest paying role reported at Akveo is Ratkaisuarkkitehti at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $84,420. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Akveo is $59,364.

