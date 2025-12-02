Yritysluettelo
Akvelon
Akvelon Rekrytoija Palkat

Rekrytoija keskimääräinen kokonaiskorvaus in Russia Akvelon:ssa vaihtelee RUB 908K ja RUB 1.27M per year välillä. Katso Akvelon:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/2/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$12.6K - $15.2K
Russia
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$11.6K$12.6K$15.2K$16.2K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Akvelon?

Korkein ilmoitettu palkkaus Rekrytoija roolille yrityksessä Akvelon in Russia on vuosittainen kokonaiskorvaus RUB 1,269,629. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Akvelon Rekrytoija roolille in Russia ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on RUB 908,441.

Muut resurssit

