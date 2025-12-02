Yritysluettelo
Akvelon
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi
    Levels FYI Logo
  • Palkat
  • Henkilöstöhallinto

  • Kaikki Henkilöstöhallinto -palkat

Akvelon Henkilöstöhallinto Palkat

Henkilöstöhallinto keskimääräinen kokonaiskorvaus in Kazakhstan Akvelon:ssa vaihtelee KZT 7.76M ja KZT 11.3M per year välillä. Katso Akvelon:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/2/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$17.4K - $19.8K
Kazakhstan
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$15.2K$17.4K$19.8K$22.1K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Tarvitsemme vain 3 lisää Henkilöstöhallinto ilmoitustas yrityksessä Akvelon avataksemme!

Kutsu ystäväsi ja yhteisösi lisäämään palkkoja nimettömästi alle 60 sekunnissa. Enemmän tietoa tarkoittaa parempia näkemyksiä sinun kaltaisillesi työnhakijoille ja yhteisöllemme!

💰 Näytä kaikki Palkat

💪 Osallistu Sinun palkkasi


Osallistu
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Akvelon?

Saa Vahvistetut Palkat sähköpostiisi

Tilaa vahvistetut Henkilöstöhallinto tarjoukset.Saat palkitsemistietojen erittelyn sähköpostitse. Lue Lisää

Tätä sivustoa suojaa reCAPTCHA ja Googlen Tietosuojakäytäntö ja Käyttöehdot ovat voimassa.

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Henkilöstöhallinto roolille yrityksessä Akvelon in Kazakhstan on vuosittainen kokonaiskorvaus KZT 11,299,497. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Akvelon Henkilöstöhallinto roolille in Kazakhstan ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on KZT 7,756,434.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Akvelon ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Google
  • Airbnb
  • Microsoft
  • Apple
  • Tesla
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/akvelon/salaries/human-resources.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.