Yrityshakemisto
Akvelon
Työskenteletkö täällä? Lunasta Yrityksesi

Akvelon Palkat

Akvelon:n palkkaväli vaihtelee $13,875:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Rekrytoija :lle alaosassa $42,000:aan Ohjelmistoinsinööri :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä Akvelon. Viimeksi päivitetty: 8/21/2025

$160K

Saa palkkaa, älä manipuloidu

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavuttaneet säännöllisesti 30k$+ (joskus 300k$+) korotuksia.Saa palkkasi neuvoteltua tai ansioluettelosi tarkistettua oikeiden asiantuntijoiden – rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin – toimesta.

Ohjelmistoinsinööri
Median $42K

Full-stack-ohjelmistoinsinööri

Henkilöstöhallinto
$18.6K
Rekrytoija
$13.9K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Puuttuuko tehtäväsi?

Hae kaikki palkat korvaussivultamme tai lisää palkkasi auttaaksesi sivun avaamisessa.


UKK

The highest paying role reported at Akvelon is Ohjelmistoinsinööri with a yearly total compensation of $42,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Akvelon is $18,622.

Esillä olevat työpaikat

    Ei löytynyt esillä olevia työpaikkoja Akvelon:lle

Liittyvät yritykset

  • Apple
  • Intuit
  • Uber
  • Spotify
  • Stripe
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit