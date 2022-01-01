Yrityshakemisto
Akuna Capital
Akuna Capital Palkat

Akuna Capital:n palkkaväli vaihtelee $65,325:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Kirjanpitäjä :lle alaosassa $425,071:aan Ohjelmistoinsinööri :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä Akuna Capital. Viimeksi päivitetty: 8/20/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Junior Software Engineer $203K
Senior Software Engineer $425K

Full-stack-ohjelmistoinsinööri

Kvantitatiivinen kehittäjä

Backend-ohjelmistoinsinööri

Ohjelmistokehityksen päällikkö
Median $260K
Datatieteilijä
Median $225K

Kirjanpitäjä
$65.3K
Liiketoimintaprosessit
$108K
Talousanalyytikko
$127K
Tietotekniikan asiantuntija
$221K
Projektipäällikkö
Median $155K
Rekrytoija
$99.5K
UKK

Korkeimmin palkattu rooli Akuna Capital:ssa on Ohjelmistoinsinööri at the Senior Software Engineer level vuotuisella kokonaiskorvauksella $425,071. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Akuna Capital:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $179,209.

