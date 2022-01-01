Yrityshakemisto
AKQA
Työskenteletkö täällä? Lunasta Yrityksesi

AKQA Palkat

AKQA:n palkkaväli vaihtelee $12,040:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Tuotesuunnittelun päällikkö :lle alaosassa $130,000:aan Ohjelmistoinsinööri :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä AKQA. Viimeksi päivitetty: 8/20/2025

$160K

Saa palkkaa, älä manipuloidu

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavuttaneet säännöllisesti 30k$+ (joskus 300k$+) korotuksia.Saa palkkasi neuvoteltua tai ansioluettelosi tarkistettua oikeiden asiantuntijoiden – rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin – toimesta.

Ohjelmistoinsinööri
Median $130K
Tuotesuunnittelija
Median $65K
Liiketoiminta-analyytikko
$81.8K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Mainostekstien kirjoittaja
$63.8K
Markkinointi
$119K
Tuotesuunnittelun päällikkö
$12K
Projektipäällikkö
$112K
Ohjelmistokehityksen päällikkö
$106K
Puuttuuko tehtäväsi?

Hae kaikki palkat korvaussivultamme tai lisää palkkasi auttaaksesi sivun avaamisessa.


UKK

Korkeimmin palkattu rooli AKQA:ssa on Ohjelmistoinsinööri vuotuisella kokonaiskorvauksella $130,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
AKQA:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $93,899.

Esillä olevat työpaikat

    Ei löytynyt esillä olevia työpaikkoja AKQA:lle

Liittyvät yritykset

  • M.C. Dean
  • Inmar
  • HCSS
  • Caissa
  • Deltek
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit