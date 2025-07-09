Yrityshakemisto
Akkodis
Akkodis Palkat

Akkodis:n palkkaväli vaihtelee $3,989:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Rekrytoija :lle alaosassa $233,199:aan Myynti :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä Akkodis. Viimeksi päivitetty: 8/20/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $109K
Biomediciinan insinööri
$52.9K
Datatieteilijä
$60.1K

Tietotekniikan asiantuntija
$44.4K
Tuotevastaava
$52.1K
Ohjelmajohtaja
$94.1K
Rekrytoija
$4K
Myynti
$233K
UKK

The highest paying role reported at Akkodis is Myynti at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $233,199. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Akkodis is $56,521.

