Aisera
Aisera Palkat

Aisera:n palkkaväli vaihtelee $31,032:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Ohjelmistoinsinööri :lle alaosassa $283,575:aan Ohjelmajohtaja :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä Aisera. Viimeksi päivitetty: 8/11/2025

Datatieteilijä
Tuotevastaava
Ohjelmajohtaja
Myynti
Myyntitekniikan asiantuntija
Ohjelmistoinsinööri
UKK

Korkeimmin palkattu rooli Aisera:ssa on Ohjelmajohtaja at the Common Range Average level vuotuisella kokonaiskorvauksella $283,575. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Aisera:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $206,163.

