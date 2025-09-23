Yritysluettelo
Ohjelmistoinsinööri mediaanikorvaus in United States AIS:ssa on yhteensä $151K per year. Katso AIS:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/23/2025

Mediaanipalkka
company icon
AIS
Lead Software Engineer
Philadelphia, PA
Yhteensä vuodessa
$151K
Taso
-
Peruspalkka
$151K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Vuotta yrityksessä
17 Vuotta
Vuotta kokemusta
20 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä AIS?

$160K

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistoinsinööri roolille yrityksessä AIS in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $165,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä AIS Ohjelmistoinsinööri roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $130,000.

