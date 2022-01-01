Yritysluettelo
Airtel India
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi

Airtel India Palkat

Airtel India:n palkka vaihtelee $3,631 kokonaiskorvauksena vuodessa Markkinointioperaatiot -tehtävässä alemman pään mukaan $113,207 Ohjelmistokehityspäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Airtel India. Viimeksi päivitetty: 11/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Ohjelmistosuunnittelija
Software Engineer $13.6K
Senior Software Engineer $23.4K
Lead Software Engineer $40.6K
Senior Lead Software Engineer $51.9K

Frontend-ohjelmistokehittäjä

Backend-ohjelmistokehittäjä

Full-Stack ohjelmistokehittäjä

Laadunvarmistus (QA) ohjelmistokehittäjä

Tuotepäällikkö
Median $42K
Ohjelmistokehityspäällikkö
Median $113K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Datatieteilijä
Median $36.8K
Liiketoiminta-analyytikko
Median $21.3K
Liiketoiminnan kehittäminen
$45.5K
Data-analyytikko
$35.2K
Talousanalyytikko
$7.5K
Henkilöstöhallinto
$16.4K
Tietoteknologi (IT)
$4.4K
Markkinointi
$56.1K
Markkinointioperaatiot
$3.6K
Tuotesuunnittelija
Median $29K
Tuotesuunnittelupäällikkö
$67.8K
Projektipäällikkö
$34.2K
Myynti
$14.7K
Kyberturvallisuusanalyytikko
$12K
Ratkaisuarkkitehti
$49.4K

Data-arkkitehti

Kokonaispalkkiot
$25.9K
Puuttuuko nimikkeesi?

Etsi kaikki palkat meidän palkkatietosivulta tai lisää palkkatietosi auttaaksesi avaamaan sivun.


UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Airtel India on Ohjelmistokehityspäällikkö vuosittaisella kokonaiskorvauksella $113,207. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Airtel India ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $31,578.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Airtel India ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Vodafone
  • BT
  • Safaricom
  • MTS
  • Sprint
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit