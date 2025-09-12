Yritysluettelo
Airtel Africa Palkat

Airtel Africa:n palkka vaihtelee $5,814 kokonaiskorvauksena vuodessa Liiketoimintaoperaatiopäällikkö -tehtävässä alemman pään mukaan $241,200 Ohjelmistokehityspäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Airtel Africa. Viimeksi päivitetty: 11/16/2025

Ohjelmistosuunnittelija
Median $21.6K

Backend-ohjelmistokehittäjä

Kirjanpitäjä
$23.1K
Liiketoimintaoperaatiopäällikkö
$5.8K

Tietoteknologi (IT)
$23.1K
Tuotepäällikkö
$53.4K
Projektipäällikkö
$43.8K
Ohjelmistokehityspäällikkö
$241K
Ratkaisuarkkitehti
$59.9K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Airtel Africa on Ohjelmistokehityspäällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $241,200. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Airtel Africa ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $33,476.

