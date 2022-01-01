Yrityshakemisto
Airtable
Airtable Palkat

Airtable:n palkkaväli vaihtelee $112,700:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Asiakaspalvelu :lle alaosassa $755,000:aan Ohjelmistokehityksen päällikkö :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä Airtable. Viimeksi päivitetty: 8/24/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
IC3 $223K
IC4 $279K
IC5 $471K
IC6 $682K

Full-stack-ohjelmistoinsinööri

Tuotesuunnittelija
Median $230K
Tuotevastaava
Median $255K

Käyttäjäkokemuksen tutkija
Median $423K
Ohjelmistokehityksen päällikkö
Median $755K
Datatieteilijä
Median $315K
Markkinointitoiminnot
Median $172K
Liiketoimintaprosessit
$388K
Liiketoiminta-analyytikko
$162K
Asiakaspalvelu
$113K
Asiakasmenestys
$114K
Henkilöstöhallinto
$116K
Tietotekniikan asiantuntija
$332K
Markkinointi
$191K
Tuotesuunnittelun päällikkö
$609K
Rekrytoija
$166K
Myyntitekniikan asiantuntija
$165K
Tietoturva-analyytikko
$362K
Ratkaisuarkkitehti
$288K
Tekninen ohjelmajohtaja
$470K
Omistusoikeuden aikataulu

25%

VUOSI 1

25%

VUOSI 2

25%

VUOSI 3

25%

VUOSI 4

Osakelaji
RSU

Airtable:ssa RSUs on 4-vuotinen omistusoikeuden aikataulu:

  • 25% kertyvät 1st-VUOSI (25.00% vuosittain)

  • 25% kertyvät 2nd-VUOSI (2.08% kuukausittain)

  • 25% kertyvät 3rd-VUOSI (2.08% kuukausittain)

  • 25% kertyvät 4th-VUOSI (2.08% kuukausittain)

UKK

Korkeimmin palkattu rooli Airtable:ssa on Ohjelmistokehityksen päällikkö vuotuisella kokonaiskorvauksella $755,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Airtable:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $278,523.

