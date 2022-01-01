Yrityshakemisto
Airship
Airship Palkat

Airship:n palkkaväli vaihtelee $71,400:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Myynti :lle alaosassa $187,935:aan Tuotevastaava :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä Airship. Viimeksi päivitetty: 8/24/2025

$160K

Tuotevastaava
$188K
Myynti
$71.4K
Ohjelmistoinsinööri
Median $117K

Ohjelmistokehityksen päällikkö
$164K
UKK

Korkeimmin palkattu rooli Airship:ssa on Tuotevastaava at the Common Range Average level vuotuisella kokonaiskorvauksella $187,935. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Airship:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $140,338.

