Airbus
  • Madrid Metropolitan Area

Airbus Ohjelmistoinsinööri Palkat sijainnissa Madrid Metropolitan Area

Ohjelmistoinsinööri mediaanikorvaus in Madrid Metropolitan Area Airbus:ssa on yhteensä €53.6K per year. Katso Airbus:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/30/2025

Mediaanipalkka
company icon
Airbus
Software Engineer
Madrid, MD, Spain
Yhteensä vuodessa
€53.6K
Taso
Junior
Peruspalkka
€45.4K
Stock (/yr)
€2.1K
Bonus
€6.2K
Vuotta yrityksessä
2 Vuotta
Vuotta kokemusta
4 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Airbus?

€142K

UKK

The highest paying salary package reported for a Ohjelmistoinsinööri at Airbus in Madrid Metropolitan Area sits at a yearly total compensation of €60,630. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Airbus for the Ohjelmistoinsinööri role in Madrid Metropolitan Area is €45,276.

