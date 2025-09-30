Yritysluettelo
Airbus
  • Palkat
  • Koneinsinööri

  • Kaikki Koneinsinööri -palkat

  • Germany

Airbus Koneinsinööri Palkat sijainnissa Germany

Koneinsinööri mediaanikorvaus in Germany Airbus:ssa on yhteensä €71.9K per year. Katso Airbus:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/30/2025

Mediaanipalkka
company icon
Airbus
Engineer
Hamburg, HH, Germany
Yhteensä vuodessa
€71.9K
Taso
L2
Peruspalkka
€71.9K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Vuotta yrityksessä
2 Vuotta
Vuotta kokemusta
3 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Airbus?

€142K

Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
UKK

Muut resurssit